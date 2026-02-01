Sievietes ar bērnu Vērmanes dārzā.
Sabiedrība
Šodien 08:46
Svētdien gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -17 grādiem
Svētdien Latvijā saglabāsies saulains laiks un gaisa temperatūra valstī noslīdēs līdz -17 grādiem.
Svētdien gaidāms sauss un saulains laiks, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs -12...-17 grādi, bet Kurzemes ziemeļos -8...-12 grādi. Rīgā diena būs saulaina, bez nokrišņiem. Dominēs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz -11...-13 grādiem.