Ventspilī palielināsies ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Kā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) paziņojums izdevumā "Latvijas vēstnesis", SIA "Ūdeka" ūdenssaimniecības tarifi Venstpilī pieaugs līdz 2,4 eiro par kubikmetru.
Ūdensapgādes tarifs būs 0,89 eiro par kubikmetru, kas ir samazinājums par 4,3%, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 1,51 eiro par kubikmetru, kas ir pieaugums par 14,4%.
Savukārt maksa par notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu būs 0,65 eiro par kubikmetru. "Ūdeka" pārstāvji skaidroja, ka notekūdeņu attīrīšanas tarifs ir daļa no kanalizācijas tarifa. Daļai uzņēmuma klientu tiek piemērots tikai notekūdeņu attīrīšanas tarifs, jo notekūdeņi līdz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti, izmantojot klientu īpašumā esošos tīklus, nevis uzņēmuma tīklus, tādēļ šāds tarifs tiek apstiprināts arī atsevišķi.
Informācija "Ūdeka" mājaslapā liecina, ka līdz šim Ventspilī ūdensapgādes pakalpojuma tarifs bija 0,93 eiro par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojuma tarifs bija 1,32 eiro par kubikmetru. Kopējais ūdenssaimniecības tarifs bija 2,25 eiro par kubikmetru.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Ūdeka" apgrozījums 2024. gadā bija 3,4 miljoni eiro, bet peļņa sasniedza 528 122 eiro. Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, un tā pamatkapitāls ir 8,411 miljoni eiro. "Ūdeka" pilnībā pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.