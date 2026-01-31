Mūžībā devies cilvēks, kurš iededza dzirksti citos - mākslinieks Jānis Galzons
Šodien pasaule kļuvusi klusāka — mūžībā devies mākslinieks Jānis Galzons, cilvēks ar dziļu dvēseli un plašu sirdi.
Jānis Galzons bija ne tikai mākslas cilvēks — viņš pats bija māksla. Viņš bija Ziedoņa balva “Laiks Ziedonim” laureāts, Rūjienas mākslas skola dibinātājs, ilggadējs direktors un skolotājs, kurš prata iedegt dzirksti citos, iedrošināt un noticēt. Viņš mācīja ne tikai krāsas un formas, bet arī drosmi būt radošam, domāt patstāvīgi un just ar sirdi.
Kā paziņojumā pauž Jāņa ģimene, viņa klātbūtne atstājusi paliekošas pēdas — darbos, skolēnos, kopīgi radītajos projektos, sarunās un arī klusumos. Jānis Galzons darbi un idejas turpinās dzīvot, nesot latviskuma, kultūras un radošuma vērtības arī ārpus Rūjiena un Latvija.
Tuvinieki uzsver, ka viņš bija vīrs, tēvs, dēls, brālis un draugs — cilvēks, pie kura bija silti un ar kuru bija īsti. Īpaši siltas atmiņas paliek par vienkāršajiem pankūku svētdienu rītiem — pilniem smieklu, māju sajūtas un mīlestības.
Par izvadīšanas datumu, laiku un vietu tiks paziņots.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Jāņa Galzona tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri viņu pazina.