Sprādzienā cietusī ēka Bauskas ielā 15
2. janvārī piecstāvu ēkā Bauskas ielā nogranda sprādziens, kas prasīja divu cilvēku dzīvības. Sprādziena rezultātā sagruva piecstāvu ēkas augšējo stāvu ...
Bauskas ielas mājas atjaunošanai meklēs papildu finansējumu, tostarp ziedojumus
Patlaban galvenā prioritāte sprādzienā cietušajai dzīvojamajai ēkai Bauskas ielā Rīgā ir drošības nodrošināšana un bīstamo konstrukciju demontāža, norādīja mājas pārstāvis Andris Vikse.
Bez šo darbu veikšanas ēkā nav iespējams turpināt policijas izmeklēšanu un ļaut būvniekiem droši strādāt.
Iedzīvotāji vienojušies par ēkas apsardzi un uzkrājuma fonda līdzekļu izmantošanu nostiprināšanas darbiem, ciktāl tas ir finansiāli iespējams. Vienlaikus Vikse atzina, ka mājas kopība pati ar saviem uzkrājuma līdzekļiem šos darbus nespēj nodrošināt. Pēc bīstamo konstrukciju noņemšanas īpašniekiem būs jālemj par atjaunošanas apjomu, termiņiem un finansēšanas modeli. Paralēli tiek meklēti papildu finansējuma avoti, tostarp ziedojumi un citi atbalsta instrumenti.
Mājas pilnvarotais pārstāvis norādīja, ka ēkas turpmākā atjaunošana būs ilgstošs un sarežģīts process, kura termiņus patlaban nav iespējams precīzi noteikt.
Pirmajā posmā paredzēta bīstamo konstrukciju demontāža un ēkas stabilizācija, bet darbu ilgums būs atkarīgs no situācijas, un precīzs grafiks šobrīd nav zināms. Par ēkas turpmāko nākotni varēs lemt pēc atkārtotas tehniskās izvērtēšanas.
Kā vēstīts iepriekš, saskaņā ar sertificēta būveksperta atzinumu sprādzienā cietusī dzīvojamā ēka Bauskas ielā Rīgā ir tehniski atjaunojama. Pašvaldība solījusi finansēt bīstamo konstrukciju demontāžu un sniegt atbalstu dzīvokļu remontam līdz 10 000 eiro par dzīvokli, savukārt lēmums par ēkas atjaunošanu jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā 2. janvārī notika nelegāli bojāta gāzes vada dēļ. Tā rezultātā sagruva ēkas augšējie stāvi un jumts, no mājas tika evakuēti iedzīvotāji, no kuriem vairāki bija guvuši traumas, bet divi gāja bojā.