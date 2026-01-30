Izstādes "Ielu maldos: pilsēta latviešu modernistu vērojumā" atklāšana Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā; 30.01.2026.
Gadsimta senas noskaņas baudītāji pulcējas Nacionālajā mākslas muzejā uz "Ielu maldos: pilsēta latviešu modernistu vērojumā" izstādes atklāšanu. FOTO
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) no 31. janvāra līdz 26. jūlijam norisināsies izstāde "Ielu maldos: pilsēta latviešu modernistu vērojumā". Izstāde ļaus ieskatīties latviešu rakstnieku un mākslinieku stāstos no Rīgas, Berlīnes un Parīzes 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs.
Apmeklētāji varēs iepazīt gadsimtu senu vēsturi, pastaigājoties starp dokumentētajām reklāmām, skatlogiem un arhitektūru, un izjust pilsētvides ikdienas ritmu dzejā, sola muzeja pārstāve.
Ekspozīcijā varēs apskatīt dažādus mākslas darbus, dzejas tekstus, iespieddarbu oriģinālus, fotogrāfijas un video materiālus no tādiem māksliniekiem kā Kārlis Zāle, Jāzeps Grosvalds, Aleksandrs Čaks, Ludolfs Liberts, Andrejs Kurcijs, Lūcija Zaimača, Gustavs Šķilters un daudziem citiem.
Visu izstādes laiku skolēniem pieejama radoša un izglītojoša nodarbība "Pilsētas pastaiga - flanēra dzejas burtnīca", iedziļinoties pilsētvidē un aicinot pašam radīt savu vizuālo dzejas burtnīcu. Nodarbības cena ir astoņi eiro no skolēna, un nodarbībai nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Tāpat 1. februārī muzejā notiks tikšanās un pastaiga ar ekspozīcijas radošo komandu Aiju Brasliņu un Ievu Kalnaču, literatūrzinātnieci Evu Eglāju-Kristsoni, dzejniekiem Arti Ostupu un Kārli Vērdiņu, lai kopīgi izzinātu pilsētas, literatūras un mākslas attiecības 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs. Savukārt 19. februārī plānots senioru rīts kopā ar mākslinieci, muzejpedagoģi Baibu Spranci, lai nesteidzīgā atmosfērā aplūkotu izstādi, informēja LNMM preses centra vadītāja Nataļja Sujunšalijeva.