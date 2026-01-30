Mūžībā devies izcilais latviešu gleznotājs un dramaturgs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Raimonds Staprāns
29. janvārī 99 gadu vecumā savās mājās Sanfrancisko pilsētā ASV Kalifornijas štatā mūžībā devies izcilais latviešu gleznotājs un dramaturgs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Raimonds Staprāns.
Vēl salīdzinoši nesen mākslinieks svinēja savu 99. dzimšanas dienu, kam veltīts plašs jauns.lv raksts, kurā aprakstīta viņa dzīve un ceļš mākslā.
Mākslinieks dzimis 1926. gada 13. oktobrī Rīgā, mācījās Rīgas 1. valsts ģimnāzijā. Otrā pasaules kara beigās 1944. gadā kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur beidzis Ebenveileres latviešu ģimnāziju, bet no 1946. gada mācījās Eslingenes Latviešu mākslas skolā. 1947. gadā pēc tēvoča izsaukuma izceļoja uz ASV. Studēja glezniecību un dramaturģiju Vašingtonas Universitātē Sietlā (1948-1952), 1950. gadā viņš sarīkoja savu pirmo personālizstādi. Turpināja maģistra studijas Kalifornijas Universitātē Bērklijā (1952-1954).
1961. gadā pārcēlās uz dzīvi Ņujorkā, kur apprecējās ar Ilonu Peiču. Kopā ar sievu devās kāzu ceļojumā uz PSRS, kur nelegāli apmeklēja okupēto Latviju, nonākot konfliktā ar Valsts drošības komiteju (VDK). 1962. gadā iekārtoja studiju Sanfrancisko, rīkoja izstādes ASV un Eiropā. 1972. gadā Latvijas PSR Kultūras sakaru komiteja ar tautiešiem ārzemēs sarīkoja Staprāna priekšlasījumu ar personālizstādi Rīgā, taču nākamajā dienā pēc atklāšanas izstādi slēdza. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā Mākslas muzejā "Arsenāls" Rīgā, pēc tam 2006. gadā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notika Raimonda Staprāna personālizstādes.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mākslinieka tuviniekiem un talanta cienītājiem!