Noskaidrots, kāpēc Latvijas iedzīvotāji dod priekšroku naudas glabāšanai zeķē, nevis akcijās
Latvijā naudas uzglabāšana mājās joprojām ir viens no populārākajiem veidiem, kā veikt uzkrājumus – to par visērtāko uzskata 29% iedzīvotāju, liecina iedzīvotāju aptaujas rezultāti, ko veicis bankas "Citadele" meitas uzņēmums "CBL Asset Management". Igaunijā un Lietuvā naudu mājās glabā tikai ap 17% iedzīvotāju.
Latvijā, salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, novērojams izteiktāka uzticēšanās uzkrājumiem skaidrā naudā. Tam palīdz gan vēsturiski ieradumi, gan sajūta par lielāku kontroli pār saviem finanšu līdzekļiem.
Aptaujas dati rāda, ka Latvijā naudas uzglabāšanu mājās biežāk izvēlas iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 59 gadiem, kā arī tie, kas dzīvo Latgalē.
Salīdzinot Baltijas valstis, ir redzams, ka Lietuva izceļas ar aktīvāku investīciju kultūru. Kamēr investīcijas, piemēram, ieguldījumu fondos vai akcijās, kā visērtāko uzkrājumu veidu uzskata 10% aptaujāto Latvijā un 14% Igaunijā, Lietuvā šādu izvēli izdara 31% iedzīvotāju.
Aptaujas rezultāti apstiprina būtiskas atšķirības uzkrājumu ieradumos Baltijas valstīs. Latvijā iedzīvotāji biežāk izvēlas konservatīvus risinājumus, kamēr Lietuvā ieguldīšana ir kļuvusi par ikdienas praksi, kas liecina par augstāku finanšu pratību, uzticēšanos finanšu sistēmai un ilgtermiņa domāšanu.
Diemžēl jāatzīst, ka vēsturiskā pieredze Latvijā dažādos notikumos ir samazinājusi uzticēšanos finanšu sistēmai un veicinājusi mazāku gatavību uzņemties risku, norāda eksperti.