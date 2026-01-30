Izmaiņas stājās spēkā 29. janvārī.
Novadu ziņas
Šodien 12:13
Tikuši slēgti vairāki komercreisi no Rīgas uz Ventspili
No 2026. gada 29. janvāra tikuši slēgti vairāki pašvaldības SIA “Ventspils reiss” komercreisi no Rīģas uz Ventspili. Atsevišķos reisos pieaugusi arī biļešu cena.
Tāpat dažos komercreisos iekļautas jaunas pieturas, piemēram, reisā plkst.8.00 no Ventspils iekļauta pietura “Pope”, bet komercreisā plkst. 19.00 no Rīgas – iekļauta pietura “Tukuma Lauktehnika”.
Tiek slēgti sekojoši komercreisi:
- no Ventspils uz Rīgu – plkst.13.00 (ceturtdienās, piektdienās, sestdienā un svētdienās);
- no Rīgas uz Ventspili – plkst.17.30 (ceturtdienās, sestdienās, svētdienās);
- no Rīgas uz Ventspili – plkst. 10.30 (piektdienās).
Tāpat jūtami palielināts braukšanas maksas tarifs komercreisos no Ventspils uz Rīgu plkst.6.30, 8.00, 17.50 un no Rīgas uz Ventspili plkst.17.30, 19.00 un 21.20, kas turpmāk izmaksās 11.50 eiro (līdz Ventspils autoostai) vai 12.00 eiro (līdz Inženieru ielai).