Pēdējo divu gadu lielākais sals Latvijā: temperatūra dažviet pazeminājusies līdz -28,4 grādiem
Zemākā gaisa temperatūra piektdienas rītā Latvijā bija -28,4 grādi Daugavpils novērojumu stacijā, kas atrodas pie Ruģeļu ūdenskrātuves, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Tas ir lielākais sals valstī kopš 2024. gada 8. janvāra, kad Daugavpils meteostacijā tika reģistrēti -29,5 grādi, bet "Latvijas Valsts ceļu" sensors pie Kārsavas toreiz rādīja -31,3 grādus.
Daugavpils centrālajā daļā gaisa temperatūra piektdienas rītā nenoslīdēja tik zemu kā novērojumu stacijā un vietām, iespējams, bija desmit grādus augstāka.
Vairāk nekā 20 grādu sals piektdienas rītā bija daudzviet Latgalē, Sēlijā un Vidzemē. "Latvijas Valsts ceļu" novērojumu tīklā zemākā gaisa temperatūra bija -26 grādi uz A2 šosejas pie Melturiem, netālu no Amatas upes.
Savukārt siltākā nakts un rīts bija Kurzemē pie Rīgas līča, kur termometra stabiņš vietām nenoslīdēja zemāk par -6..-8 grādiem.
Nākamās trīs naktis Latvijā gaidāmas vēl aukstākas - sals dažviet var pārsniegt 30 grādus, prognozē sinoptiķi.