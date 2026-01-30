Piektdien saglabāsies saulains laiks.
Sabiedrība
Šodien 07:13
Piektdien saglabāsies saulains laiks
Piektdien Latvijā saglabāsies saulains laiks, vietām Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē gaidāmi mākoņi un neliels sniegs.
Sinoptiķi prognozē, ka vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, ziemeļaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -10..-15 grādiem, Kurzemes ziemeļos - līdz -6..-10 grādiem.
Pievakarē atsāksies sala pastiprināšanās.
Rīgā gaidāma skaidra diena, pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz -10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1025 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.