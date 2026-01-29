Mūžībā devies keramiķis Jānis Seiksts
78 gadu vecumā mūžībā devies Madonas keramiķis un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Seiksts (1947-2026).
Jānis Seiksts ir dzimis Latgalē, Ludzas novadā, un savas bērnības atmiņas saistīja ar dzīvi Ezerniekos. Bērnībā Jānis mācījās Stiglavas pamatskolā un pēc tēva nāves turpināja mācības Rēzeknes internātskolā, kur viņu iedvesmoja skolotājs Antons Kūkojs. Pateicoties šim pedagogam, Jānis izvēlējās sekot mākslas ceļam, iestājoties Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā. Turpinājis mākslas izglītību, viņš vēlāk kļuva par keramiķi un nekad nenožēloja savu izvēli.
Jānis bija Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1980. gada, bet ar keramiku nodarbojās vairāk nekā 40 gadu. Viņa darbu klāsts bija ļoti plašs, sākot no svečturiem un vāzēm līdz dārza keramikai un citiem izstrādājumiem. Jāņa keramikas darbi bija ļoti populāri un tie ceļoja arī pie mākslas mīļiem ārzemēs. Keramiķa otra aizraušanās un nodarbe bija glezniecība. Viņam ir bijušas daudzas personālizstādes ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.
2018. gadā Jānis par nopelniem kultūrā un izcilu radošo ieguldījumu keramikas mākslas attīstībā Latvijā un popularizēšanā pasaulē tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Jāņa tuviniekiem.