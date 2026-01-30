Latvijā oficiāli noslēgta 1990. gadā sāktā zemes reformas programma par īpašuma atgriešanu
Šomēnes Latvijā ir pabeigta vairāk nekā 30 gadus ilgusī zemes reforma, informē Valsts zemes dienests (VZD).
VZD skaidro, ka reformas īstenošanai izveidotās komisijas ir izskatījušas visus zemes pieprasījumus un pieņēmušas nepieciešamos lēmums.
Reformu 1990. gadā tika sāka, lai atjaunotu zemes īpašuma tiesības tiem, kam zemes īpašums bija atņemts laikā, kad Latvija bija nelikumīgi iekļauta PSRS sastāvā. Reforma ietver zemes sadali, atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem, kā arī brīvas zemes piešķiršanu lietošanā un privatizāciju.
Reforma Latvijā paredzēja divas galvenās kārtas, kas ietvēra zemes pieprasīšanu un tiesību atjaunošanu jeb juridiskā fakta konstatēšanu zemes pieprasīšanai un piešķiršanai, kā arī īpašuma tiesību praktisko īstenošanu, proti, zemes kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatās.
Vienlaikus ir noteikts vēl divu gadu termiņš, kādā reformas laikā nepiešķirto zemi savā starpā sadala valsts institūcijas un pašvaldības.
Tajā pašā laikā turpinās īpašuma tiesību atjaunošanai piešķirtās zemes kadastrālā uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā. VZD norāda, ka līdz 20. janvārim īpašuma tiesību atjaunošanai atgūto zemi zemesgrāmatās vēl nebija ierakstījuši gandrīz 5440 bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki.