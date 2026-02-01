Aukstumam pieņemoties spēkā, cilvēki riskē palikt bez apkures
Strauji iestājoties aukstam laikam, Latgalē izveidojies granulu un brikešu deficīts – gan veikalos, gan pie ražotājiem. Pieprasījums pēc kurināmā šobrīd būtiski pārsniedz piedāvājumu, un rindas pie ražotājiem veidojas pat vairāku nedēļu garumā. Lai kurināmā pietiktu pēc iespējas plašākam pircēju lokam, daļa tirgotāju un ražotāju noteikuši iegādes limitus, ziņo "Latvijas Televīzija".
Granulu ražotājs Varakļānos SIA “Latgales granulas” strādā ar pilnu jaudu, tomēr nespēj apmierināt visu pieprasījumu. Uzņēmums ik dienu saņem ap 200 zvanu no cilvēkiem, kuri vēlas iegādāties granulas, taču noliktavu rezerves šobrīd ir izsīkušas. Lielākā daļa saražotā apjoma jau iepriekš paredzēta piegādēm pašvaldībām un iestādēm, savukārt privātpersonām pieejams vien brīvais atlikums.
Ar granulu un brikešu trūkumu saskaras arī veikali – piemēram, Rēzeknē daudzviet kurināmā nav vispār vai tas pieejams ļoti ierobežotā daudzumā.
Latvijas Biomasas asociācijā skaidro, ka situāciju veicinājusi ne tikai aukstā ziema, bet arī pircēju ažiotāža. Lai novērstu izpirkšanu vienās rokās, ražotāji nosaka limitus – parasti vienu vai divas tonnas vienam pircējam. Asociācijā uzsver, ka kurināmā kopumā pietiek, taču pēkšņo pieprasījuma kāpumu tik ātri nav iespējams nosegt.
Pozitīva ziņa – daļai ražotāju izdevies pārcelt eksporta piegādes uz pavasari, tādējādi atbrīvojot papildu apjomus vietējam tirgum. Tomēr pircējiem jārēķinās arī ar cenu kāpumu: ja vasarā granulu tonna maksāja ap 220 eiro, tad šobrīd cena var sasniegt 250 eiro.
Tāpat iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgi – pieprasījuma buma laikā aktivizējušies krāpnieki, kuri piedāvā ātru kurināmā piegādi pret priekšapmaksu, bet vēlāk pazūd bez pēdām.