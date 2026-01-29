Februāra sākumā vietām iespējami līdz -30 grādiem
Lai gan februārī dažbrīd iespējams neliels atkusnis, mēnesis kopumā gaidāms vairākus grādus aukstāks nekā ierasts, liecina prognozes.
Saskaņā ar pašreizējiem Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem februāra pirmā nedēļa Latvijā gaidāma astoņus grādus aukstāka par normu, otrā nedēļa varētu būt piecus grādus dzestrāka nekā vidēji 1991. - 2020. gadā, savukārt mēneša otrā puse prognozēta aptuveni divus grādus vēsāka nekā parasti. Līdz ar to mēneša vidējā gaisa temperatūra prognozēta četrus grādus zem normas.
Nokrišņu mēneša sākumā būs pavisam maz, to varbūtība pieaugs no 5. februāra, turklāt iespējams ne tikai sniegs, bet arī sasalstošs lietus. Tāpat iespējama vēja pastiprināšanās un putenis.
Februāra pirmajās trijās naktīs gaisa temperatūra vietām var sasniegt -30 grādus, turpmākajās diennaktīs sals mazināsies, bet mēneša gaitā iespējami vairāki jauni aukstuma viļņi.
Ilgtermiņa prognozes bieži nepiepildās. Decembrī publicētās Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra sezonālās prognozes liecināja, ka janvāris un februāris Latvijā un citviet Eiropā gaidāms siltāks par normu.