Meteorologi paziņojuši Latvijas saulainākos novadus.

Pērn Latvijā saule visvairāk spīdējusi Dobeles, Jelgavas un Saldus novados, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sagatavotais 2025. gada laika apstākļu apskats.

Valsts centrālajā daļā - ap Dobeles, Jelgavas un Saldus novadiem - pagājušais gads bija līdz 10% saulaināks par normu jeb ilggadējiem meteoroloģiskajiem novērojumiem, liecina LVĢMC uzskaite.

Savukārt vietām Latgalē - Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados - saules spīdēšanas ilgums bijis pat par 13% mazāks nekā vidēji iepriekšējos gados.

Arī kopumā visā valstī 2025. gads bija mazāk saulains nekā vidēji citos gados. Pērn valsts teritorijā saules spīdēšanas ilgums bijis līdz pat 10% zem klimatiskās normas. Līdzīgas sakarības bijušas redzamas, arī apskatot saules spīdēšanas ilgumu vidēji dienā.

