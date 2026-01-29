Meteorologi paziņojuši Latvijas saulainākos novadus.
Šodien 10:21
Pērn Latvijā saule visvairāk spīdējusi Dobeles, Jelgavas un Saldus novados, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sagatavotais 2025. gada laika apstākļu apskats.
Valsts centrālajā daļā - ap Dobeles, Jelgavas un Saldus novadiem - pagājušais gads bija līdz 10% saulaināks par normu jeb ilggadējiem meteoroloģiskajiem novērojumiem, liecina LVĢMC uzskaite.
Savukārt vietām Latgalē - Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados - saules spīdēšanas ilgums bijis pat par 13% mazāks nekā vidēji iepriekšējos gados.
Arī kopumā visā valstī 2025. gads bija mazāk saulains nekā vidēji citos gados. Pērn valsts teritorijā saules spīdēšanas ilgums bijis līdz pat 10% zem klimatiskās normas. Līdzīgas sakarības bijušas redzamas, arī apskatot saules spīdēšanas ilgumu vidēji dienā.