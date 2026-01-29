Latgales dienvidos sniega sega sasniegusi līdz pat 45 cm
Pēdējos trīs gados biezākā sniega sega Latvijā izveidojusies Latgales dienvidos, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Sniega dziļums Daugavpilī ceturtdienas rītā ir 34 centimetri, Piedrujā - 36 centimetri, Dagdā - 45 centimetri. Tā ir augstākā sniega kārta, kas valsts novērojumu stacijās izmērīta kopš 2023. gada, kad 13. martā Priekuļos sniega dziļums sasniedza 59 centimetrus.
Citās novērojumu stacijās sniega biezums ir no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 29 centimetriem Rucavā un 33 centimetriem Rožupē, Līvānu novadā.
Debesis Latvijā pakāpeniski skaidrojas, daudzviet krīt neliels sniegs. Turpinās sniegvilksnis - vējš nedaudz putina uzsnigušo sniegu. Pūš mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra pazeminās; plkst. 5 tā bija no -6,8 grādiem Ventspilī līdz -12,6 grādiem Rēzeknē.
Rīgā agrā rītā mākoņains laiks, mazliet snieg, gaisa temperatūra -10 grādi, pūš austrumu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-6 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 16 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,5 grādiem Ventspilī līdz -10,3 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 28. janvārī bija aptuveni +20 grādi Portugāles, Spānijas, Itālijas un Grieķijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -38 grādi kalnu ielejās Norvēģijā.