Šodien 07:08
Ceturtdien saulains laiks lielākajā Latvijas daļā, vietām snigs
Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā spoži spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vairāk mākoņu saglabāsies valsts dienvidaustrumos un ziemeļrietumos. Vietām mazliet snigs. Pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no -5..-7 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -13 grādiem vietām austrumu novados. Vakarā kļūs aukstāks.
Rīgā gaidāma saulaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra pēcpusdienā būs -9 grādi.
Ziemeļeiropā pastiprinās anticiklons. Latvijā atmosfēras spiediens jūras līmenī ir no 1010 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1015 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.