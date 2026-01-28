Blēdīgais pāris pamet restorānu (ekrānuzņēmums no video)
112
Vakar 23:12
Rīgas restorāns meklē pārīti, kas aizgāja nesamaksājis
Rīgas restorāns "Naples" publicējis video, kurā redzams šajā restorānā maltīti ieturējis pāris, kas aizgājis nesamaksājis, un vēlas viņus atrast.
"Vēlamies padalīties ar nesenu situāciju mūsu restorānā, lai brīdinātu citus restorānus un kolēģus nozarē.
Apmeklētāji apzināti piecēlās un aizgāja nesamaksājot, pirms tam pārliecinoties, vai apkārt nav darbinieku," savā kontā paziņoja restorāns.
"Ja kāds atpazīst šīs personas, lūdzam sazināties ar mums privāti – būsim ļoti pateicīgi par jebkādu informāciju. Publiska apspriešana nav nepieciešama – jebkura informācija var palīdzēt."