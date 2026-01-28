Ceturtdien sāks pastiprināties sals un spīdēs saule
Ceturtdien Latvijā sāks ieplūst aukstāks gaiss no ziemeļaustrumiem, valsts lielākajā daļā izklīdīs mākoņi un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vietām mazliet snigs, vairāk nokrišņu būs naktī Latgalē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, naktī Rīgas līča Kurzemes piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra naktī un no rīta pazemināsies līdz -11..-18 grādiem, Ziemeļkurzemē - līdz -7..-11 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā būs no -6 grādiem Ziemeļkurzemes piekrastē līdz -13 grādiem vietām austrumu novados; vakarā kļūs aukstāks.
Rīgā janvāra pēdējā ceturtdienā gaidāms saulains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra būs -13 grādi no rīta un -9 grādi dienas vidū.
Jau ziņots, ka tuvākajās dienās gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies, nedēļas beigās un nākamās nedēļas sākumā iespējams 30 grādu sals.