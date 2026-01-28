"Liepājas Reģionālā slimnīca" saņēmusi atbalstu darbinieku digitālo prasmju pilnveidei
SIA “Liepājas Reģionālā slimnīca” saņēmusi atbalstu darbinieku digitālo prasmju pilnveidei Latvijas Digitālā akseleratora projektā, lai stiprinātu konkurētspēju un inovācijas. Projekts nodrošina mācības, pasākumus un atbalstu digitālajai transformācijai, automatizācijai un jaunu produktu attīstībai.
SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca" ir saņēmusi atbalstu darbinieku digitālo prasmju pilnveidei Latvijas Digitālā akseleratora īstenotā projekta “Digitālo prasmju attīstība jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai Latvijas komersantos” (Līguma Nr. 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002) ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas komersantu konkurētspēju, attīstot darbinieku digitālās, automatizācijas un inovāciju prasmes.
Projekta ietvaros uzņēmumiem tiek nodrošinātas dažāda formāta mācības – īsa cikla mācību programmas, profesionālās pilnveides mācības sadarbībā ar starptautiski atzītām augstākās izglītības iestādēm, kā arī tiešsaistes mācības starptautiskās izglītības platformās. Papildus tiek organizēti konferenču un informatīvie pasākumi, kā arī sniegts atbalsts digitālās transformācijas īstenošanai un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei.
Projekts stiprina uzņēmumu spēju izmantot digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbības procesos, attīstīt digitālo pārvaldību, automatizāciju, robotizāciju un inovācijas, kā arī veicina eksporta attīstību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.