Mūžībā devusies ilggadējā "Saldus rajona attīstības biedrības" vadītāja Sandra Fridrihsone
Par to sociālajā tīklā "Facebook" informē "Latvijas Lauku forums" (LLF). Organizācija izsaka visdziļāko līdzjūtību Fridrihsones ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem. LLF viņu raksturo kā siltu, gudru un spēcīgu personību, kuras darbs atstājis paliekošu nospiedumu Latvijas lauku attīstībā un vietējo kopienu stiprināšanā.
"Sandra ir ietekmējusi daudzu cilvēku dzīves — daudziem viņa bijusi kā skolotāja un paraugs tam, ko nozīmē būt stipram, atbalstošam un līdzās esošam cilvēkam," teikts paziņojumā.
Kolēģi īpaši izceļ viņas pārliecību par nepieciešamību atbalstīt iedzīvotājus reģionos, citējot Fridrihsones teikto: "Ja cilvēks uz laukiem ir atnācis, mums taču ir jāpalīdz viņam tur palikt."
LLF uzsver, ka Fridrihsone vienmēr atgādinājusi par savstarpējās komunikācijas nozīmi un viņas ieguldījums kalpos par iedvesmu turpināt iesākto darbu lauku vides attīstībā.