FOTO: Tukuma ģimnāzija.
Novadu ziņas
Šodien 14:48
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai aprit 97 gadi
2026. gada 20. janvārī Tukuma Valsts ģimnāzijai aprit nozīmīgs gadskaitlis – 97 gadi.
Skola, kas nenoveco
Mēdz teikt, ka skola ir vieta, kur laiks apstājas un vienlaikus skrien uz priekšu. Lai gan gadi rit, skola nenoveco. Tā ik gadu 1. septembrī piedzīvo brīnumainu atdzimšanu, kad klusos gaiteņus atkal piepilda skolēnu čaloņa, smiekli un zinātkāre. Šī enerģija ir tā, kas uztur ģimnāziju jaunu, modernu un iedvesmas pilnu jau gandrīz gadsimta garumā.
Paaudžu vienotība un lepnums
Skolas lielākā vērtība un tās sejas veidotāji ir paši skolēni – gan tie, kuri šodien sēž skolas solos, gan tie, kuri jau sen devušies lielajā dzīvē. Nu jau vairākas tukumnieku paaudzes ir saistītas ar šo ēku, tās tradīcijām un vērtībām.
Ir vārdi, kas vieno tūkstošiem mūsu absolventu un šodienas audzēkņu, skanot ar patiesu lepnumu:
“Raiņa skola – tā ir mana skola!”