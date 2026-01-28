Kandavniece Marta Lietiņa svin 100 gadu jubileju
Kandavniece Marta Lietiņa 25. janvārī svinēja savu 100 gadu jubileju.
Dzimusi brīvā Latvijā Vidzemes pusē, bērnību pavadījusi Staicelē pie gleznainās Salacas upes. Tur, strādājot veikalā, viņa devusies uz Rīgu pēc precēm — un tieši tur satikusi savu likteņa cilvēku, topošo vīru. Ar ģimeni vēlāk pārcēlusies uz Kandavu, kur 15 gadus nostrādājusi Kandavas Radiorūpnīcā.
Marta allaž bijusi čakla un gādīga — audzējusi dārzeņus, turējusi gotiņu un vistiņas, rūpējusies par ģimeni. Viņa izaudzinājusi trīs bērnus, priecājas par četriem mazbērniem un jau astoņiem mazmazbērniem, kuri dzīvo tepat, Kandavā. Viņai ļoti patika dziedāt, dziedājusi korī, piedalījusies arī Dziesmu svētkos. Regulāri seko līdzi sporta notikumiem, īpaši hokejam.
Svinībās kopā ar kuplo ģimeni Marta priecājās par sirsnīgām sarunām un dzīves skaistajiem mirkļiem. Uz jautājumu, kā izdevies nodzīvot līdz 100 gadiem, viņa saka ar smaidu: “Gājis visādi, bet vajag vienkārši dzīvot!”.
Sveicam Martu Lietiņu apaļajā jubilejā un novēlam veselību, siltumu un ģimenes mīlestību vēl daudziem skaistiem gadiem!