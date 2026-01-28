Pirms lielā aukstuma izplatīts svarīgs paziņojums dzīvokļu īpašniekiem Rīgā
Jārīkojas atbildīgi, lai pasargātu mājas inženiertehniskās komunikācijas no sala.
Sabiedrība

Rīgas namu apsaimniekotājs izplatījis brīdinājumu dzīvokļu īpašniekiem: ņemot vērā prognozēto aukstumu (Rīgā gaisa temperatūra var pazemināties līdz −20°C), no 30. janvāra iedzīvotājiem lūdz rīkoties atbildīgi, lai pasargātu mājas inženiertehniskās komunikācijas no sala.

Kompānija atgādina, ka dzīvojamā ēkā ar centralizētu siltumapgādi jānodrošina šāds minimālais temperatūras režīms:

  • dzīvokļos — ne zemāk par +18°C;
  • kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās — ne zemāk par +16°C.

Atsevišķi vēršas pie dzīvokļu īpašniekiem ēkās bez centralizētas apkures: pat ja jūs neatrodaties dzīvoklī katru dienu, apkurei jāstrādā tādā režīmā, lai temperatūra nepazeminātos zemāk par +18°C.

Lai samazinātu riskus spēcīgu salnu laikā, iedzīvotājiem lūdz:

  • pārliecināties, ka logi un durvis kāpņu telpās, pagrabos un bēniņos ir cieši aizvērti;
  • ilgstoši neatstāt logus atvērtus vēdināšanai, ja ārā ir stiprs sals;
  • nepieciešamības gadījumā sazināties ar diennakts dežūrdaļu (avārijas) dienestu.

Rīgas namu apsaimniekotājs mājaslapā norāda, ka pieteikumus par bojājumiem pieņem 24/7 pa tālruni +371 67 893 079.

