Pēc divu vīriešu notriekšanas Valsts policija atgādina par drošību uz ceļa diennakts tumšajā laikā
Pēdējā laikā diennakts tumšajā laikā un krēslā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa apkalpojamajā teritorijā ir fiksēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi, kuros transportlīdzekļi uzbraukuši personām, kas pēc ceļu satiksmes negadījuma vai transportlīdzekļa piespiedu apstāšanās atradušās uz ceļa braucamās daļas vai ceļa nomales.
Viens no šādiem negadījumiem notika šā gada 10. janvārī Rēzeknes novada Silmalas pagastā. Vakara stundās automašīnas “BMW” vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas. Notikuma vietā apstājās cita transportlīdzekļa vadītājs, lai sniegtu palīdzību. Abi vīrieši diennakts tumšajā laikā atradās uz ceļa braucamās daļas bez gaismu atstarojošiem elementiem, kad vēl kāds cits automašīnas vadītājs uzbrauca abām personām.
Cietušie ar gūtajām traumām nogādāti medicīnas iestādē. Saistībā ar notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidroti visi negadījuma apstākļi.
Valsts policija atgādina, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem transportlīdzekļa vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma nekavējoties jāapstājas un jāpaliek notikuma vietā. Tāpat ir pienākums laikus iedegt avārijas gaismas signalizāciju, uzstādīt avārijas zīmi un, atrodoties uz ceļa vai ceļa nomales, obligāti lietot gaismu atstarojošus elementus, lai brīdinātu citus satiksmes dalībniekus.
Kā rīkoties ceļu satiksmes negadījumā:
-
Nepamest notikuma vietu.
-
Nepieciešamības gadījumā nekavējoties ziņot operatīvajiem dienestiem, zvanot 112.
-
Laikus iedegt avārijas gaismas signalizāciju un uzstādīt avārijas zīmi.
-
Izejot uz ceļa braucamās daļas vai ceļa nomales, lietot gaismu atstarojošus elementus.
-
Ja minētās darbības nav iespējams veikt, citā veidā brīdināt pārējos satiksmes dalībniekus.
Valsts policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt īpaši piesardzīgam un atcerēties — redzamība var glābt dzīvību.