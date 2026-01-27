Notiesātajiem paplašina atļauto videospēļu iekārtu klāstu
Notiesātajiem cietumos turpmāk būs iespēja lietot videospēļu iekārtas arī bez pieslēgšanas televizoram, paredz otrdien valdībā apstiprinātie grozījumi Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumos.
Grozījumus izstrādājusī Tieslietu ministrija (TM) skaidro, ka patlaban spēkā ir noteikumi, kas paredz, ka notiesātais, saņemot brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju, var glabāt un dienas kārtībā noteiktajā laikā lietot televizoram pievienojamas videospēļu iekārtas, kuras nerada neatļautas saziņas risku. Tādējādi, ja notiesātais vēlas lietot videospēļu iekārtu, viņam obligāti ir nepieciešams televizors, kuru viņš iegādājas pats vai kuru uz brīvības atņemšanas iestādi nogādā notiesātā radinieki vai paziņas.
Izstrādājot grozījumus, tika izpētīts, ka mūsdienās tirgus piedāvājumā ir pieejami divi videospēļu iekārtu veidi bez saziņas iespējām - stacionārās videospēļu iekārtas, kuras paredzētas pieslēgšanai ārējam displejam (televizoram), un pārnēsājamās videospēļu iekārtas ar integrētu displeju, kuras var lietot bez pieslēgšanas televizoram. Abu veidu videospēļu iekārtu mērķis ir viens un tas pats - nodrošināt digitālo izklaidi un atpūtu.
Ievērojot minēto, nav saskatāms pamatojums patlaban pastāvošajam ierobežojumam notiesātajam lietot tikai televizoram pievienojamās atļautās videospēļu iekārtas, tāpēc ir iespējams atļaut arī tādas spēļu iekārtas, kurām nav nepieciešams savienojums ar televizoru, lai tās darbotos, norāda TM.
Uz jebkurām videospēļu iekārtām joprojām attieksies nosacījums, ka var lietot tikai tādas iekārtas, kuras nerada neatļautas saziņas risku.