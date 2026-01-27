Čehova teātrī pirmizrādi piedzīvos režisora Elmāra Seņkova izrāde "Bolderāja"
27. februārī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notiks režisora Elmāra Seņkova izrāde pēc Justīnes Kļavas lugas "Bolderāja" pirmizrāde - komiska apkaimes melodrāma divās daļās.
Kā būtu, ja kādas Rīgas apkaimes smalkākajā krogā divu jauniešu kāzās līgavas vecmāmiņa satiktu savu bijušo znotu un viņa jauno novecot sākušo draudzeni? Ko darīt vakara vadītājai, ja pāris minūtes pirms viesībām atklājas, ka vīrs nespēs nospēlēt muzikālo pavadījumu, jo vēl nav atguvies no iepriekšējām svinībām? Kā rīkoties līgavainim, ja līgavas labākā draudzene tosta ietvaros atzīstas jūtās?
Torte, aizraujoši konkursi un dejas no krēslas līdz rītausmai! Kamēr jaunlaulātie svin un ar gaišu skatu raugās nākotnē, pārējie ģimenes locekļi nespēj pretoties kārdinājumam izmantot reto satikšanās reizi, lai noskaidrotu pagātnes attiecības.
Mirklī, kad šķiet, ka visi konflikti ir nolikti malā, ierodas kāds negaidīts viesis, un klātesošajiem jālūko, lai kāzu svinības nepārvērstos bēru mielastā.
Radošo komandu režisora Elmāra Seņkova vadībā veido dramaturģe Justīne Kļava, scenogrāfs Adriāns Toms Kulpe, komponists Edgars Mākens, kostīmu mākslinieces Felicita Gāga un Alisa Ontensone, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, tulkotāja Lina Ovčiņņikova, režisora asistents Sergejs Smikovs un izrādes vadītāja Svetlana Voroņecka.
Izrādē piedalīsies Čehova teātra aktieri Jekaterina Frolova, Elīna Bartkeviča, Jevgeņijs Čerkess, Volodimirs Gorislavecs, Aleksandrs Maļikovs, Veronika Plotņikova, Natālija Živeca, Maksims Busels, Šamils Hamatovs, Ivans Streļcovs, Gaļina Rosijska/Tatjana Lukašenkova, Tatjana Gurēviča, Anatolijs Fečins un Dmitrijs Jegorovs, kā arī pieaicinātie aktieri Dārta Cīrule un Sergejs Smikovs.