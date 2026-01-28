Mārupē durvis vērusi jauna ģimenes ārstu prakse
No 2026. gada 5. janvāra Mārupē darbu uzsākusi Dr. Danas Augustovas ģimenes ārsta prakse SIA “Vesels Mārupietis”.
Mēs sniedzam primārās veselības aprūpes pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem, arī pacientiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd reģistrēti ap 1800 pacientu; turpinām uzņemt jaunus. Komandā ar Dr. Danu Augustovu strādā procedūru māsa Natālija Kononova un ārsta asistente Elīza Lagzdiņa, nodrošinot nepārtrauktu aprūpi un koordināciju starp vizītēm.
Aicinām pieteikties vizītei un iepazīt jauno praksi klātienē vai attālināti. Reģistrācija un pārreģistrācija pie ģimenes ārsta pieejama E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv; nepieciešama droša autorizācija ar eParakstu vai internetbanku, pēc kuras var izvēlēties ģimenes ārstu un saņemt apstiprinājumu.
Dr. Dana Augustova absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti un guvusi pieredzi Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā slimnīcu stacionāros, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, kā arī kā ārsts–stažieris Spānijā. Ārste brīvi runā latviešu, angļu un spāņu valodā, kas atvieglo saziņu ar dažādu valodu pacientiem.
Kontaktinformācija Adrese: Amatas iela 14, Mārupe Tālruņi: 20930656 (arī WhatsApp), 23234884 E-pasts: veselsmarupietis@gmail.com Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods: 039000013
Darba laiks Pirmdien, trešdien, piektdien: 8.00–16.00 Otrdien, ceturtdien: 11.00–19.00 Lūdzam iepriekš pieteikties, jo akūtiem gadījumiem iespējamas prioritāras pieņemšanas.