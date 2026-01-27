Rīgas Satiksme aicina pasažierus palīdzēt saglabāt siltumu vadītāju kabīnēs ziemā
foto: Evija Trifanova/LETA
Rīgas Satiksme aicina pasažierus palīdzēt saglabāt siltumu vadītāju kabīnēs ziemā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Rīgas Satiksme aicina pasažierus būt saprotošiem un palīdzēt autobusu un trolejbusu vadītājiem saglabāt siltumu darba vietā ziemas laikā.

Lai gan kabīnes ir daļēji slēgtas, aukstums no priekšējām durvīm var iekļūt iekšā. Lai palīdzētu, pasažieriem ieteicams izmantot vidējās un aizmugurējās durvis iekāpšanai un izkāpšanai, kas palīdzēs saglabāt siltumu vadītāja kabīnē un rūpēties par viņu veselību. Tomēr, ja kādam ir ērtāk iekāpt pa priekšējām durvīm, vadītājs tās atvērs un nogādās pasažieri līdz vajadzīgajai pieturai.

