Armands Alksnis (foto: Valsts policija)
Meklē Armandu Alksni, kurš pēdējoreiz ar radiem sazinājies 4. janvārī, būdams Krievijā vai Baltkrievijā

Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1983. gadā dzimušo Armandu Alksni, kurš nav atgriezies dzīvesvietā Rīgā, Augusta Dombrovska ielā.

Persona pēdējo reizi sazinājās ar radiniekiem 4. janvārī, kad atradies Krievijā vai Baltkrievijā.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

