Atis Veinbergs (foto: Valsts policija)
112
Šodien 20:57
Policija meklē pazudušo Ati Veinbergu, kurš pēdējo reizi redzēts Mārupē 18. janvārī
Valsts policijas Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1990. gadā dzimušo Ati Veinbergu. Persona pēdējo reizi redzēta 18. janvārī Mārupē. Šobrīd nav zināma vīrieša atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 180 cm, kalsnas miesas būves, tetovējums uz kreisās rokas. Bija ģērbies melnā virsjakā, melnās auduma biksēs, vestē ar zaļganmelniem plankumiem, kājās melni apavi ar baltas un oranžas krāsas zoli.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67950255 vai 112.