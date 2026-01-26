Foto: unsplash.com
Novadu ziņas
Šodien 18:41
Uzmanību, autobraucēji! Daugavpilī pēc sadursmes nedarbojas luksofors Kauņas un Smilšu ielas krustojumā
Pirmdienas rītā Daugavpilī, Kauņas un Smilšu ielas krustojumā notika ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā sabojāts luksofors, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde (KSP).
Tā kā bojājumi ir nopietni, pašlaik nav zināms precīzs luksofora darbības atjaunošanas laiks. KSP speciālisti strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu luksofora darbību un tuvākajā laikā informēs par provizoriskajiem remontdarbu termiņiem.
Pašvaldība aicina autovadītājus un gājējus aicina būt īpaši vērīgiem un piesardzīgiem, šķērsojot Kauņas un Smilšu ielas krustojumu un ievērot ceļu satiksmes noteikumus.