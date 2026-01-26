Iemīļotais vietējo ražotāju zīmols "Latvijas Pērles" meklē jaunu īpašnieku
Latvijā pazīstamais vietējo ražotāju zīmols “Latvijas Pērles” tiek piedāvāts pārdošanai. Uzņēmuma dibinātāja un īpašniece Elīna norāda, ka lēmums saistīts ar veselības stāvokli, kas vairs neļauj pilnvērtīgi turpināt uzņēmuma vadību, vienlaikus uzsverot, ka uzņēmums ir stabils, finansiāli sakārtots un ar izaugsmes potenciālu.
“Latvijas Pērles” darbojas jau gandrīz 12 gadus un šajā laikā kļuvušas par vienu no atpazīstamākajiem vietējo ražotāju tirdzniecības tīkliem, apvienojot vairāk nekā 340 Latvijas ražotājus. Uzņēmuma attīstība līdz šim notikusi bez ārēja finansējuma, ieguldot pašu līdzekļus un sistemātiski attīstot gan mazumtirdzniecības tīklu, gan e-komerciju.
Pašlaik uzņēmumam ir 11 veikali visā Latvijā, interneta veikals, sava ražošana, birojs un noliktava. Visi veikali ir aprīkoti ar modernām tehnoloģijām – integrētām kases sistēmām, POS termināliem, videonovērošanu un mūsdienīgām veikalu iekārtām. Daļā veikalu pieejamas arī krūžu apdrukas iekārtas. Uzņēmuma procesi ir pilnībā sakārtoti un digitalizēti.
Uzņēmums tiek piedāvāts iegādei kā viens kopums, tostarp ar SIA “Latvijas Pērles”, kas saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir A līmeņa nodokļu maksātājs. Vienlaikus pastāv iespēja iegādāties uzņēmumu arī bez juridiskās personas vai atsevišķām materiālajām vērtībām. Uzņēmumam nav nenokārtotu saistību pret piegādātājiem, darbiniekiem vai valsts institūcijām, un tas ir finansiāli pārskatāms.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedzis 2,6 miljonus eiro, un katru gadu fiksēts stabils apgrozījuma pieaugums. Drīzumā būs pieejams arī revidenta pārbaudīts gada pārskats. Uzņēmuma vērtība, ieskaitot pamatlīdzekļus, krājumus, apgrozāmos līdzekļus, nomas līgumu drošības naudas, autoparku un citus aktīvus, noteikta 2 miljonu eiro apmērā.
Jaunajam īpašniekam pāries visi 11 veikali ar aprīkojumu, reģistrētā preču zīme “Latvijas Pērles”, domēns latvijasperles.lv, preču krājumi, kā arī pilnībā renovēta un tehnoloģiski aprīkota noliktavas, ražošanas un biroja ēka Ikšķilē. Kā vienu no lielākajām uzņēmuma vērtībām īpašniece izceļ profesionālo un lojālo komandu.
Uzņēmuma īpašniece norāda, ka sarunas par pārdošanu notiks tikai ar potenciālajiem pircējiem, kuri spēs apliecināt savas finansiālās iespējas darījuma realizācijai.