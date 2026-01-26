Valsts policija aicina aplūkot Alekseja fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās viet
Šodien 15:07
Joprojām nav atgriezies mājās. Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo Alekseju Veinbergu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1975. gadā dzimušo Alekseju Veinbergu.
Vīrietis strādājis uz Lielbritānijas kuģa, darba līgums beidzās šā gada 21. janvārī un bija paredzēts, ka 22. janvārī viņš atgriezīsies mājās. Taču savā dzīvesvietā Rīgā, Stirnu ielā, viņš līdz šim brīdim nav atgriezies.
Pazīmes: augums 176 cm, kalsnas miesas būves, brūniem matiem.
Valsts policija aicina aplūkot Alekseja fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.