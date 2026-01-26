Jaunu saimnieku meklē 500 gadus sena muiža Valmieras novadā
Ziemeļlatvijā, Valmieras novadā, vietā, kur laiks rit lēnāk un daba joprojām runā pati savā valodā, savu atdzimšanu gaida vairāk nekā 500 gadus sens muižas komplekss – Virķēnu muiža. Šis vietējas nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis šobrīd tiek piedāvāts pārdošanai par 385 000 eiro, meklējot saimnieku ar vīziju un cieņu pret vēsturi.
Divu stundu brauciena attālumā no Rīgas, tikai piecu kilometru attālumā no Rūjienas, plašā 27 hektāru teritorijā izvietotas sešas vēsturiskas ēkas, tostarp greznā kungu māja, celta 1895. gadā, kā arī kalpu māja, smēde, saimniecības ēka, brūzis un daļēji saglabājusies lielā lopu kūts. Katrs mūris un detaļa glabā stāstus par aizgājušiem gadsimtiem un reiz plaukstošu muižas dzīvi.
Īpašuma sirds ir pasakains, apmēram 150 gadus sens muižas parks ar dižiem ozoliem, ošiem, liepām un citiem kokiem, cauri teritorijai tek Virķupīte, bet dīķi piešķir ainavai īpašu mieru un romantiku. Piebraukšana pie īpašuma ir ērta – pa asfaltētu ceļu.
Virķēnu muiža nav tikai nekustamais īpašums – tā ir iespēja atdzīvināt Latvijas vēstures daļu, radīt viesnīcu, kultūras centru, rezidenci vai vienkārši vietu, kur pagātne satiekas ar nākotni.