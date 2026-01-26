Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 26. janvāra līdz 1. oktobrim?
Jau pirmdienas rīts, bet man vēl par laimi neizdodas mosties no skaistā sapņa, ko kopā ar laikabiedriem ceturtdienas vakarā piedzīvoju mūsu Baltajā namā. Tas bija izcilā franču tenora Benžamēna Bernhaima solo koncerts kopā ar Nacionālās operas orķestri un šarmanto diriģentu Jāni Liepiņu.
Jūtos aplaimota, mūzikas un izsmalcinātības samīļota un saku milzīgu paldies mūsu opernama komandai un direktoram Sandim Voldiņam, ka tik īsā laika sprīdī varējām baudīt zvaigžņu parādes jau trešo sēriju!
Bet tagad laiks mosties jaunai nedēļai un svarīgām kultūrpieturām, pāri visam kā dārgs un grezns audums klājas "Latviešu simfoniskās mūzikas Lielkoncerts", kas jau rīt septiņos vakarā vērienīgi skanēs Rīgas Kongresu namā. Pilngadība nosvinēta un par stabilu Latvijas koncertdzīves sastāvdaļu kļuvušais “Latvijas Koncerti” rīkotais "Latviešu simfoniskās mūzikas Lielkoncerts" 2026. gadā ieskandinās jau trešo savas pastāvēšanas desmitgadi. Arī šoziem uz vienas skatuves satiksies visi Latvijas profesionālie simfoniskie orķestri, jaunu elpu piešķirot nepelnīti piemirstām klasiskām vērtībām un mūslaiku meistardarbiem, sabalsojoties ar spilgtiem pašmāju solistiem un godinot arī komponistus – jubilārus. Atšķirībā no ierastās Lielās ģildes atmosfēras, 27. janvāra lielkoncerts aicina latviešu mūziku svinēt Rīgas Kongresu namā. Koncerta sākums plkst.19.00.
Protams ar nepacietību sagaidu dzirdēt visu krāšņo programmu, bet manā prātā vislielākā intriga šoreiz ir Volfganga Dārziņa Otrais koncerts klavierēm un orķestrim un, kam jaunu elpu piešķirs Kaspars Ādamsons un Liepājas Simfoniskais orķestris, saspēlē ar dziļu interpretāciju meistaru - pianistu Reini Zariņu. Koncerts tapis vēl pirms došanās trimdas gaitās un dēvējams par jaunības gadu daiļrades radoši spilgti summējumu, šis Jāņa Ivanova vienaudža opuss pirmoreiz izskanēja 1939. gadā Rīgā, ar pašu autoru pie klavierēm.
Nu ko lai vēl saka par šo nedēļu, pēc tik grandioza latviešu simfoniskās mūzikas biruma... es savā kalendārā esmu ierakstījusi, ka noteikti 29. janvāra vakarā jāaizbrien uz "Splendid Palace" Straumes zāli, jo tur šonedēļ vienīgais seanss nu jau krietni godalgotajai kinolentei "Sentimentālā vērtība", Eiropas Kinoakadēmijas un citas prestižas balvas režisora Joahima Trīra veikumam jau ir, bet nule kā jau saņemtajām atzinībām kupli piepulcējas "Oskara" nominācijas.
Vēl nobeigumā atgādināšu, ka "Splendid Palace" turpina jau pagājušajā gadā iesāktos rokdarbu seansus, man bija tas prieks izbaudīt filmas "Vecāku sapulce" visai jautro atmosfēru kopā ar rokdarbniecēm – skatītājām, bija interesanti, kaut kas radoši pievilcīgs… Te arī pievienošu paša kinoteātra vēstījumu, tad jau tālāk atliek tik izvēlieties:
"Aizvadītās sezonas adīšanas seansi ātri pulcēja savu skatītāju loku un bija ļoti pieprasīti. Tas iedrošina šogad turpināt un attīstīt šo formātu, kas kļuvis par skaistu pierādījumu tam, ka kino var būt ne tikai skatīšanās, bet arī kopā būšanas pieredze. Tā ir iespēja satikt cilvēkus, kurus vieno radošs vaļasprieks un kino, kā arī iedvesmoties jauniem rokdarbu projektiem," saka kinoteātra "Splendid Palace" vadītāja Ildze Egliņa. Tuvākie kino seansi rokdarbu cienītājiem notiks 1. februārī un 15. februārī.
1. februārī būs skatāma filma "Mārtijs Lieliskais" (2025. gads, režisors Džošs Safdijs), kas ir sirsnīgs un iedvesmojošs stāsts par jaunu, ambiciozu puisi, kurš ir gatavs darīt jebko, lai piepildītu savu sapni. Nākamajam 15. februāra adīšanas seansam izvēlēta režisora Dž. Dž. Džilindžera jaunā filma "Perfektie", kas ir asprātīgs, melnā humora piesātināts stāsts, kurā septiņu draugu vakariņas pārvēršas spēlē, atklājot viņu noslēpumus. Kinoteātris aicina gan pastāvīgos apmeklētājus, gan jaunus interesentus pievienoties šiem seansiem, kuros kino kļūst par radošu piedzīvojumu. Īpašie seansi tiks rīkoti arī turpmāk, piedāvājot rūpīgi atlasītu filmu programmu un īpašu skatīšanās pieredzi. Plašāka informācija par seansiem pieejama kinoteātra tīmekļa vietnē.
Vēlu skaistu kultūrnedēļu un tiksimies atkal nākamo pirmdien!