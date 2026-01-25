Plāno noslēgt līgumu par Latvijas un Ukrainas vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu
Valdība otrdien, 27. janvārī, skatīs Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto noteikumu projektu līguma parakstīšanai starp Latviju un Ukrainu par valstu izdoto transportlīdzekļu vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Ministrijā skaidro, ka līgums sniegtu iespēju Latvijas un Ukrainas pilsoņiem apmainīt savā valstī izdotu transportlīdzekļa vadītāja apliecību un saņemt otrā valstī izdotu apliecību bez eksāmenu kārtošanas.
Patlaban atbilstoši normatīviem vadītāja apliecību, kas nav izdota Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī vai Lielbritānijā, kā arī tajās valstīs, ar kurām nav noslēgts attiecīgs starptautisks līgums, izdotu vadītāja apliecību maina pēc atbilstoša vadīšanas eksāmena nokārtošanas.
Ministrijā informē, ka vienošanās par vadītāja apliecību maiņu bez eksāmenu kārtošanas ir viena no Ukrainas Ministru kabineta prioritātēm attiecībās ar ES dalībvalstīm.
Tādējādi līgums paredz, ka abas valstis savstarpēji atzīst otras valsts izdotas vadītāja apliecības un veic to apmaiņu bez eksāmenu kārtošanas.
Lai saņemtu otras valsts izdotu vadītāja apliecību, jāvēršas šīs valsts kompetentajā institūcijā, kas Latvijā ir Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD).
Pretendentam pirms vadītāja apliecības apmaiņas būs jāiesniedz otras valsts kompetentajā institūcijā savā valstī izdotas vadītāja apliecības oriģināls kopā ar apstiprinātu tulkojumu. Pretendentam ir pienākums nokārtot arī medicīniskos pārbaudījumus, kas paredzēti vadītāja apliecības saņemšanai otras valsts nacionālajos normatīvos.