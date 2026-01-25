Pērn kādā ģimenē Jelgavā piedzimis devītais bērns
2025. gadā kādā ģimenē Jelgavā piedzimis devītais bērns, bet divās - sestais, liecian Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotie dati.
Dzimtsarakstu nodaļā aizvadītajā gadā piereģistrēts 331 jelgavnieks - 170 meitenes un 161 zēns. Taču kopumā 2025. gadā reģistrēti 380 pilsētā deklarēti jaundzimušie - 49 bērniņi, kuri ir deklarēti pilsētā, pirmreizēji ir piereģistrēti kādā citā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.
122 no Jelgavā pirmreizēji reģistrētajiem mazuļiem ir pirmais bērns ģimenē, 125 - otrais bērns, 58 - trešais bērns. 15 ģimenēs piedzimis ceturtais bērns, septiņās piektais bērns, divās sestais bērns, bet vienā - devītais bērns.
Pagājušajā gadā populārākais vārds, ko vecāki izvēlējušies meitenēm Jelgavā, ir Emīlija, kas dots 11 meitenēm. Tas bija populārākais arī 2024. gadā. Par Amēliju nosauktas deviņas meitenes, populāri bija arī vārdi Elizabete, Paula un Estere.
Savukārt populārākie Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie vārdi zēniem Jelgavā pagājušajā gadā bija Rodrigo, Gustavs, Marks - katrs dots pieciem zēniem.