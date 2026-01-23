Rīgas domes opozīcijas frakcija rosina neuzticības balsojumu Kleinbergam
Rīgas domes frakcijas "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši" (SV/AJ) deputāti sola rosināt domes ārkārtas sēdi, lai balsotu par neuzticības izteikšanu mēram Viesturam Kleinbergam (P).
Kā informēja SV/AJ frakcijā, opozīcijas deputāti uzskata, ka Rīgas pašvaldības 2026. gada budžeta pieņemšanas process neesot bijis caurspīdīgs un Kleinbergs neesot sniedzis deputātiem pilnu informāciju par vairākām pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijām. Tāpat SV/AJ deputāti Kleinbergam pārmet nepienācīgu krīzes vadīšanu gāzes sprādziena Bauskas ielā seku novēršanā.
Jau ziņots, ka Rīgas dome 21. janvārī pieņēma šī gada budžetu, kurā plānoti 1,5 miljardu eiro ieņēmumi un 1,7 miljardu eiro tēriņi.
Par budžeta pieņemšanu balsoja 34 koalīcijas deputāti, bet pret - 22 opozīcijas deputāti. Savukārt vēl trīs opozīcijas deputāti balsojumā nepiedalījās.
Kleinbergs budžeta skatīšanas laikā SV/AJ pārmeta destruktīvu rīcību, piemēram, kāds tās domnieks naktī bija iesniedzis ierosinājumu iegādāties 30 zelta krāsas izlietnes par nepilniem 40 000 eiro.