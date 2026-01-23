NMPD spiests reaģēt uz izsaukumiem pie “mirušām” eglītēm.
Sabiedrība
Šodien 20:11
NMPD spiests reaģēt uz izsaukumiem pie “mirušām” eglītēm
Sociālajos tīklos popularitāti guvis kāds attēls no Ogres, kur pie atkritumu konteineriem atstāta melnā maisā ietīta Ziemassvētku eglīte vizuāli atgādina cilvēka ķermeni. Ieraksts publicēts ar humora pieskaņu, tomēr tas izgaismo reālu problēmu – šādi atstāti priekšmeti var izraisīt satraukumu un nepamatotus izsaukumus ārkārtas dienestiem.
Kā norāda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule, šādi gadījumi praksē mēdz novest pie nepamatotiem ārkārtas dienestu izsaukumiem. Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti pirms zvana glābējiem pārliecināties, vai situācija tiešām prasa neatliekamu palīdzību.
Ieraksts, kas sākotnēji publicēts ar humora pieskaņu, izgaismo nopietnu problēmu – neatbildīgi izmesti priekšmeti var radīt lieku satraukumu un noslogot operatīvos dienestus. NMPD atgādina, ka atbildīga rīcība ikdienā palīdz nodrošināt, lai palīdzība ātrāk nonāktu pie tiem, kam tā patiešām nepieciešama.