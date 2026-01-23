Jaunā formātā notiks Ministru kabineta krīzes vadības sēde
Otrdien, 27. janvārī, notiks Ministru kabineta Krīzes vadības sēde, kas kļūs par galveno formātu stratēģisku lēmumu pieņemšanai krīžu vadības un valsts apdraudējuma pārvarēšanas jomā, pavēstīja Valsts kanceleja.
Līdz ar to turpmāk, atbilstoši situācijai, tiks sasauktas gan sēdes valsts aizsardzības un drošības plānošanas dokumentu izskatīšanai, gan mācību sēdes gatavības pārbaudei, kā arī sēdes reālu krīžu situāciju risināšanai.
27. janvāra sēdes darba kārtībā iekļauts Iekšlietu ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums "Par valsts materiālo rezervju pārvaldības pilnveidi", Aizsardzības ministrijas informatīvais ziņojums "Par bezpilota un pretdronu sistēmas attīstību aizsardzības jomā" un citi jautājumi.
Jauno kārtību nosaka grozījumi Nacionālās drošības likumā, Ministru kabineta iekārtas likumā un Ministru kabineta kārtības rullī.
Krīzes vadības centrs savu darbību sāka 2025. gada 1. jūlijā, pakāpeniski pārņemot līdzšinējo krīzes vadības funkciju nodrošināšanu.