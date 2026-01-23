Alūksnē taps divas jaunas daudzdzīvokļu mājas
Alūksnes novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, kas sniegs iespēju uzbūvēt divas daudzdzīvokļu mājas, tā padarot pieejamāku jaunu dzīvojamo fondu novadā.
Alūksnes novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.3.1.3/2/25/A/007 “Dzīvojamā fonda pieejamības palielināšana Alūksnes novadā” īstenošanu.
▫️Alūksnes novadā ir augsts pieprasījums pēc mājokļiem, taču pašvaldības rīcībā esošais dzīvojamais fonds ir nepietiekams, lai atbilstoši reaģētu uz šo pieprasījumu. Tā rezultātā daudzas personas un ģimenes ir spiestas ilgstoši gaidīt rindā uz mājokli, kas apgrūtina iespējas nodrošināt stabilus un drošus dzīves apstākļus.
▫️Lai risinātu šo problēmu, projektā plānots izbūvēt divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo dzīvokļu skaitu 24, Alūksnē. Kā daudzdzīvokļu māju būvniecības vietu pašvaldība saskatījusi zonu starp Brūža un Skolas ielām, tādējādi gan risinot mājokļu pieejamības problēmu Alūksnē, gan pilsētvides sakārtošanu. Mērķa grupa, uz kuru attieksies projekta darbības, ir personas, kuras ir reģistrētas pašvaldībā palīdzības saņemšanai mājokļa jautājumu risināšanā, tostarp cilvēki, kuriem pašlaik nav piemērotas dzīvesvietas vai kuriem nepieciešams uzlabot savus dzīves apstākļus.
🗓️Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2028. gada 31. decembrim.
💵Projekta kopējās izmaksas ir 2 613 600 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 2 221 560 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 392 040 EUR.
Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīne Risberga.