Tuvākajā diennaktī pastiprināsies sals – vietām termometra stabiņš noslīdēs līdz -20 grādiem
foto: LETA
Tuvākajā diennaktī pastiprināsies sals.
Sabiedrība

Tuvākajā diennaktī pastiprināsies sals - vietām termometra stabiņš noslīdēs līdz -20 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Piektdienas vakarā un sestdien gaiss Latvijā kļūs aukstāks, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī pastiprināsies sals – vietām te...

Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām mazliet snigs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.

Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā noslīdēs zem -10 grādiem un vietām austrumos var sasniegt -20 grādus. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no -6 grādiem Ziemeļkurzemes piekrastē līdz -13 grādiem dažviet Latgalē un Vidzemē.

Rīgā iespējams neliels sniegs, dienā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap -10 grādiem.
 

Tēmas

Laika ziņasRīgaLatgaleKurzemeVidzemeLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa