Vai atpazīsti šo vīrieti? Policijai nepieciešama palīdzība saistībā ar noziegumu Valmierā. VIDEO

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde lūdz iedzīvotāju palīdzību kāda vīrieša identitātes noskaidrošanā, kurš tiek meklēts saistībā ar Valmierā izdarītu noziedzīgu nodarījumu.

Likumsargi aicina aplūkot video redzamo personu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija, kas sekmētu vīrieša identitātes un atrašanās vietas noskaidrošanu.

Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 64201355 vai 112, kā arī rakstot uz e-pasta adresi "juris.prokofjevs@vidzeme.vp.gov.lv".

Tāpat policija aicina pašu meklēto personu pieteikties iecirknī.

