Sasalstošs lietus, -20 grādi un siltāka gaisa plūsma: ko sola laika prognoze tuvākajām dienām
Sinoptiķi norāda, ka svētdien sals Latvijā pastiprināsies, bet nākamās nedēļas sākumā valstī ieplūdīs siltāks gaiss, līdz ar to iespējams sasalstošs lietus.
Nākamnedēļ laikapstākļus Latvijā ietekmēs cikloni, tādēļ palaikam snigs, iespējama arī atkala jeb sasalstošs lietus, liecina jaunākās laika prognozes. Sestdien, 24. janvārī, būs daudz mākoņu un vietām mazliet snigs. Svētdiena gaidāma pārsvarā saulaina, pastiprināsies sals - termometra stabiņš vietām, galvenokārt valsts austrumos, no rīta noslīdēs zem -20 grādiem.
Sagaidāms, ka pirmdien debesis apmāksies un daudzviet valstī snigs, gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz -4..-10 grādiem. Gan šīs nedēļas nogalē, gan nākamās nedēļas sākumā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumu puses.
Nākamnedēļ no dienvidiem tuvosies siltāks gaiss, temperatūra mākoņos paaugstināsies straujāk nekā uz zemes, tādēļ iespējams sasalstošs lietus, īpaši valsts dienvidos. Vienlaicīgi Skandināvijā, Somijā un Krievijas ziemeļu daļā valdīs sals; Latvijā iespējama vēja iegriešanās no ziemeļiem un īslaicīga temperatūras pazemināšanās. Nokrišņu daudzums nākamajā darba nedēļā Latvijā var sasniegt 10-15 milimetrus, kas atbilst aptuveni desmit centimetriem svaiga sniega.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra jaunākajiem datiem nākamās nedēļas vidējās gaisa temperatūras novirze no normas Eiropā gaidāma no -10 grādiem vietām Norvēģijā līdz +6..+9 grādiem vietām Balkānos, Rumānijā, Moldovā un Ukrainā. Latvija atradīsies uz robežas starp auksto un silto gaisu.