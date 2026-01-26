Tiek uzstādīts mazākās cenas rekords Latvijā un, iespējams, pasaulē
“Maxima Latvija” īpašā pasākumā atklājusi mazākās cenas rekordu Latvijā un, iespējams, arī pasaulē. Tā radīta par godu ilgtermiņa cenas samazināšanas iniciatīvai “Zila cena – zema cena”. Lai saskatītu mazāko cenu, bija nepieciešami divi palielināmie stikli, un tās izmērs ir 23 reizes mazāks nekā regulārai cenu zīmei. Līdz pat 29. janvārim ikvienam ir iespēja aplūkot mazāko cenu īpašā vides stendā pie “Maxima XXX” veikala iepirkšanās un izklaides centrā “Akropole Rīga” D ieejas.
Vides objekts tika atklāts svinīgajā pasākumā viesu klātbūtnē, kuri pulcējās, lai pirmie apskatītu rekordmazo cenu, kuras izmērs horizontāli sasniedz 15 mm un vertikāli – 8 mm. Šāds objekts izvēlēts, lai simboliski atspoguļotu jaunās ilgtermiņa zemas cenas iniciatīvas “Zila cena – zema cena” būtību – ikdienas produktiem cenas var būt patiesi izdevīgas un pieejamas katru dienu.
“Mazākā cena ir simbolisks veids, kā varam parādīt, ka ik dienu rūpējamies, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejami produkti par zemām cenām. Pēc “Maxima Latvija” veiktās aptaujas*, 53 % respondentu norādījuši, ka papildus īstermiņa piedāvājumiem veikalos, vēlētos vairāk preču ar nemainīgām cenām, kas ļautu iepirkšanos padarīt vienkāršāku un prognozējamāku, tāpēc ar jauno iniciatīvu “Zila cena – zema cena” mēs esam samazinājuši regulārās cenas teju 4000 precēm vidēji par 22 %, tādējādi sniedzot iespēju mūsu veikalu klientiem ietaupīt un parādot, ka cenas un kvalitāte var iet roku rokā,” norāda Liene Dupate-Ugule, “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja.
Jaunā cenu iniciatīva aptver plašu ikdienas preču klāstu – sākot no piena produktiem, gaļas un zivju izstrādājumiem, augļiem un dārzeņiem, līdz maizes un konditorejas izstrādājumiem, bakalejas precēm, dzērieniem un citām nepieciešamām ikdienas precēm. Papildu informāciju par pieejamajiem produktiem un to klāstu iespējams atrast mājaslapā: https://www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena
*”Maxima Latvija” aptauja “Kādi ir Tavi iepirkšanās paradumi?” veikta 2026. gada janvārī, aptaujājot 513 respondentus Latvijā.