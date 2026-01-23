ES Tiesas tiesnese Ineta Ziemele skaidro, kāds ir demokrātijas lielākais izaicinājums Latvijā
Eiropas Savienības (ES) Tiesas tiesnese Ineta Ziemele intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" norādīja, ka daudzkur pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, izplatās autokrātijas tendences.
Vērtējot pasaules un arī Latvijas pieredzi pēc neatkarības atgūšanas, Ziemele atzina, ka demokrātiju nosargāt ir grūti un par to ir jācīnās katru dienu. Lielākais izaicinājums jau ilgstoši ir bijusi pilsoņu atsvešināšanās no varas, un tā tas ir joprojām, vērtēja ES Tiesas tiesnese, aicinot uz ļoti nopietnu rīcību gan ekspertu, gan komunikācijas līmenī, lai šo atsvešināšanos mazinātu. "Šī atsvešināšanās ir milzīgs, milzīgs risks Latvijai un, starp citu, arī citām demokrātijām," sacīja Ziemele.
Viņa atgādināja, ka demokrātijas spēks ir cilvēka brīvībās - jo vairāk katram cilvēkam ir valsts atbalstītu iespēju brīvi pieņemt lēmumus, jo pašpietiekamāka un drošāka ir sabiedrība.
Vienlaikus Ziemele atzina, ka ne visi demokrātiju uzskata par labāko pārvaldes sistēmu un daudzkur demokrātiskajā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā, izplatās autokrātijas tendences.
Lūgta vērtēt, vai prezidents Donalds Tramps ASV nav sašķobījis demokrātisko iekārtu, Ziemele atbildēja, ka par spīti autokrātiskajām iezīmēm tur aizvien darbojas līdzsvara princips - tiesas ir neatkarīgas, tauta ir pilsoniski aktīva, darbojas brīvi mediji, un tas ASV absolūti atšķir, piemēram, no Krievijas.
"Attiecībā uz ASV jāskatās, kā konstitucionāli viss šis process virzīsies," norādīja ES Tiesas tiesnese, atgādinot, ka šī gada beigās ASV ir gaidāmas vidustermiņa vēlēšanas.