Sabiedrība
Šodien 09:55
Jau trīs gadus tiek meklēts Limbažu novadā bezvēsts pazudušais Unas Hmeļinskis
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1998. gadā dzimušo Unasu Hmeļinski, kurš 2023. gadā pameta savu dzīvesvietu Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, iepriekš neinformējot tuviniekus par savu turpmāko uzturēšanās vietu vai nodomiem.
Tāpat viņš nesniedza tuviniekiem informāciju par to, kur dzīvos un ar ko nodarbosies turpmāk. Persona raksturojama kā intraverta rakstura. Pastāv iespējamība, ka viņš devies darba meklējumos ārpus Latvijas, jo pēdējā zināmā darba vieta bijusi Nīderlandē.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru +371 26446790 vai 112.