112

Avārija Vaidavas ielā Rīgā, apgrūtināta trolejbusu satiksme. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Rīgā pie Vaidavas ielas 4 noticis ceļu satiksmes negadījums, kura dēļ kādu laiku bija apstājusies kustība 16. un 17. maršruta trolejbusiem ārpilsētas virzienā.

Avārija Vaidavas ielā Rīgā, apgrūtināta trolejbusu...

"Ceļu satiksmes negadījuma dēļ pie Vaidavas ielas 4, apstājusies kustība 16. un 17. maršruta trolejbusiem ārpilsētas virzienā. Kustību turpina trolejbusi kuri aprīkoti ar dīzeļģeneratoriem," mikroblogošanas vietnē "X" paziņoja "Rīgas Satiksme".

Vēlāk tika pavēstīts, ka satiksmi izdevies atjaunot.

Tēmas

SadursmeRīgaRīgas satiksme

Citi šobrīd lasa