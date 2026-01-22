112
Šodien 21:05
Avārija Vaidavas ielā Rīgā, apgrūtināta trolejbusu satiksme. VIDEO
Rīgā pie Vaidavas ielas 4 noticis ceļu satiksmes negadījums, kura dēļ kādu laiku bija apstājusies kustība 16. un 17. maršruta trolejbusiem ārpilsētas virzienā.
"Ceļu satiksmes negadījuma dēļ pie Vaidavas ielas 4, apstājusies kustība 16. un 17. maršruta trolejbusiem ārpilsētas virzienā. Kustību turpina trolejbusi kuri aprīkoti ar dīzeļģeneratoriem," mikroblogošanas vietnē "X" paziņoja "Rīgas Satiksme".
Vēlāk tika pavēstīts, ka satiksmi izdevies atjaunot.