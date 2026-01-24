Novadu ziņas
Šodien 08:53
Daugavpilī iedzīvotājus aicina uz bezmaksas kursiem Latvijas pilsonības iegūšanai
Sākusies pieteikšanās bezmaksas mācību kursiem, kas izstrādāti, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem sagatavoties pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā, informē Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.
Mācību programma ietver divus galvenos virzienus: latviešu valodas prasmes pilnveidi un padziļinātu iepazīšanos ar Latvijas vēsturi, kultūras pamatiem, kā arī Latvijas Republikas Satversmes pamatnostādnēm. Kopējais kursu ilgums ir 60 mācību stundas, un nodarbības norisināsies klātienē Daugavpilī.
Pieteikties apmācībām var personas, kuras pastāvīgi dzīvo Latvijā vismaz pēdējos piecus gadus un kuru latviešu valodas zināšanas atbilst vismaz A2 līmenim. Plānots, ka mācības sāksies 2026. gada februārī vai martā.
Pieteikties naturālizācijas kursiem var: